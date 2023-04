Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 01.04.203

Bereich Offenbach

Feuer in Offenbach, Bieber-Waldhof

Am frühen Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, wurden Anwohner in der Ottersfuhrstraße im Offenbacher Stadtteil Bieber-Waldhof durch laute, explosionsartige Geräusche geweckt und bemerkten ein Feuer vor dem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde festgestellt, dass zwei dort abgestellte Roller im Vollbrand standen. Durch die Flammen wurde auch die Dämmung der Hausfassade in einer Ausdehnung von ungefähr 1,5 Quadratmetern beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt, den Sachschaden schätzt die Polizei auf zirka 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Personen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden

Bereich Main-Kinzig

PKW-Diebstahl in Langenselbold

In der Nacht zum Samstag verschwand in Langenselbold ein schwarzer PKW Audi Q7 von seinem Abstellplatz auf einem Privatgrundstück im Albrecht-Dürer-Ring. Unbekannte haben das Auto mit MKK-Kennzeichen offensichtlich dort gestohlen, der Wert des Fahrzeuges wird auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 01.04.2023, Müller, PvD

