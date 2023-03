Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Raubüberfall in Wohnhaus; mehrere Verletzte nach Reizgasattacke in Schule; Spielekonsole geraubt; Zeugensuche nach Unfallfluchten

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Raubüberfall in Wohnhaus: Kripo bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - Rödermark/Urberach

(jm) Nach einem Raubüberfall am späten Donnerstagabend auf zwei Bewohner eines Hauses in der Moselstraße bittet die Kriminalpolizei um Hinweise von Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen drangen vier Täter gegen 23 Uhr auf gewaltsame Weise über ein Kellerfenster in das Wohnhaus ein, fesselten den dort wohnenden Senior und forderten Bargeld. Anschließend begaben sie sich ins Obergeschoss, gelangten in eine dortige separate Wohnung und fesselten eine weitere jüngere Person. Daraufhin durchsuchten sie über zwei Stunden lang das Haus und flüchteten im Anschluss mit mehreren tausend Euro Bargeld. Beide Bewohner, die sich kurz danach befreien und die Polizei verständigen konnten, wurden bei dem Überfall verletzt - unter anderem an den Händen durch die Fesselung. Die etwa 25 bis 30 Jahre alten Täter waren überwiegend dunkel bekleidet. Sie trugen während der Tatausführung Sturmmasken und Handschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Im Vorfeld der Tat, so die ersten polizeilichen Erkenntnisse, dürfte einer der Täter das Haus ausgekundschaftet haben. Die Beamten bitten nun Anwohner und Passanten, die zwischen 23 und 1.30 Uhr sowie auch schon vor der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Wer hat den Unfall mitbekommen? - Rodgau / Nieder-Roden

(jg) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hainburgstraße sucht die Polizei nun Zeugen. Zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr wurde ein roter Ford Fiesta von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich der Front und dem linken Scheinwerfer beschädigt. Der Ford stand ordnungsgemäß in einer Parkreihe zwischen dem Supermarkt und der Hainburgstraße. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf 1.300 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegengenommen.

3. Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall - Seligenstadt

(jg) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3121 am Donnerstagmittag nach weiteren Unfallzeugen. Nach ersten Ermittlungen kam es gegen 11.45 Uhr zum Zusammenstoß, als ein 82-Jähriger in einem blauen Peugeot aus Seligenstadt kommend in Richtung Autobahn 3 fuhr. Aus einer Flurstraße heraus bog ein 78-jähriger Mazda-Fahrer, vermutlich in einem zu großen Bogen, in Richtung Seligenstadt ab. Die Fahrzeugfront des roten Mazdas touchierte den Peugeot und dieser fuhr daraufhin gegen eine Ampel. Der 82-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Zeugen die den Unfall mitbekommen haben, mögen sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 melden.

4. Unfallflucht: Wer sah den Mitsubishi? - Seligenstadt

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag in der Babenhäuser Straße in Höhe der Hausnummer 32-34 sucht die Polizei den Verursacher sowie weitere Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Unbekannter gegen 8.20 Uhr beim Ausparken von einem Parkplatz vor einem Fahrradgeschäft einen am gegenüberliegenden Fahrbahnrand parkenden Audi A 6 Avant touchiert haben. Zunächst hielt er wohl in einer Hofeinfahrt an, fuhr jedoch anschließend weiter, ohne sich um den entstanden Schaden an der Fahrertür des grauen Avant in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und die Nutzerin informiert. Bei dem Fahrzeug soll es sich möglicherweise um ein Elektrofahrzeug oder Hybrid der Marke Mitsubishi mit OF-Kennzeichen handeln. Der Fahrer soll 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein und einen dunklen Teint gehabt haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Reizgas in Schule versprüht: 28 verletzte Schüler - Maintal

(lei) Rettungsdienst und Polizei rückten am Freitagvormittag, gegen 9.45 Uhr, zur Werner-von-Siemens-Schule aus, weil dort mehrere Schülerinnen und Schüler über Atemwegsreizungen klagten - offenbar verursacht durch versprühtes Reizgas, wie sich kurz darauf herausstellte. Durch die Attacke wurden nach aktuellem Stand 28 Schülerinnen und Schüler verletzt: Acht kamen vorsorglich ins Krankenhaus, die anderen wurden ambulant vor Ort behandelt. Im Einsatz waren über ein Dutzend Rettungswagen sowie zwei Notarztwagen. Verantwortlich dafür dürfte nach bisherigen polizeilichen Informationen ein erst 13-jähriger Schüler der Bildungseinrichtung gewesen sein. Ihn haben die Beamten bereits ermitteln können. Nachdem die Ordnungshüter auch das Tatmittel, ein Pfefferspray, bei ihm auffinden konnten, wurde der Junge seinen Eltern überstellt.

2. 150.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand - Erlensee / Langendiebach

(dj) Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstagnachmittag zu einem Dachstuhlbrand in die Straße "Grüner Weg" entsandt worden. Gegen 15.45 Uhr alarmierte der Sohn der 72-jährigen Hausbewohnerin die Rettungsleitstelle über das Feuer. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Dach in Brand und es hatte sich bereits dichte Rauchschwaden entwickelt. Die Brandbekämpfer bekamen das Feuer in den Griff und konnten gegen 17.35 Uhr die Löscharbeiten erfolgreich beenden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand im Dachstuhlbereich eingegrenzt werden, sodass offensichtlich kein Schaden im Wohnbereich entstand und ein Übergreifen auf umliegende Häuser verhindert wurde. Verletzt wurde niemand. Die Bewohnerin und zwei weitere Personen hatten sich bereits eigenständig aus dem Gebäude flüchten können. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Den Schaden beziffern die Beamten auf etwa 150.000 Euro. Möglicherweise könnte ein Blitzeinschlag infolge eines Unwetters brandursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei dauern an.

3. Wer sah die Unfallflucht im Bereich des Ostermarktes? - Bad Orb

(dj) Am vergangenen Sonntag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Sauerbornstraße auf Höhe der Hausnummer 2, gegenüber dem Ostermarkt, geparkten Audi A 4 und fuhr anschließend davon. Zwischen 16.30 und 18 Uhr wurde der schwarze Wagen im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 1.500 Euro. Die Polizei in Bad Orb bittet unter der Rufnummer 06052 9148-0 um Zeugenhinweise.

4. Ins Haus eingebrochen und Spielekonsole geraubt - Brachttal / Schlierbach

(dj) Ein 19-Jähriger aus Schlierbach ist am frühen Mittwochmorgen, gegen 2.35 Uhr, in der Berggasse von drei Tätern ausgeraubt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll das mittlerweile namentlich identifizierte Trio über die Haustür in das Gebäude eingedrungen sein und das Opfer in seinem Schlafzimmer überrascht haben. Die mutmaßlichen Räuber sollen dem Heranwachsenden mehrfach mit der Faust und einem bisher nicht bekannten Gegenstand ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser leichte Verletzungen erlitt. Anschließend flüchteten sie mit einer Spielekonsole im Gepäck aus dem Objekt. Nachdem einer der Täter gegenüber seiner Mutter geständig war und diese die Polizei darüber informierte, konnten die drei Tatverdächtigen ermittelt werden. Die Beamten nahmen die drei Birsteiner noch am Tattag vorläufig fest. Die genauen Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Gelnhausen. Gegen die drei Beschuldigten wird nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Raubes ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 21-Jährigen und der 18-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Offenbach, 31.03.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell