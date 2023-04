Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachtrag zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Sonntag, 02.04.2023

Bereich Offenbach

1. Tierkadaver illegal entsorgt - Obertshausen

Bisher unbekannte Täter haben vermutlich am Sonntag, in den frühen Morgenstunden, Überreste mehrerer Schafe illegal entsorgt. Ein Spaziergänger bemerkte die Tierkadaver (Schlachtabfälle) auf einem kleinen Feldparkplatz an der Landesstraße 3117/ Badstraße in Obertshausen. Die Polizei geht davon aus, dass die Tierreste mit einem Fahrzeug dorthin verbracht wurden. Durch den städtischen Bauhof wurden die Überreste abgeholt und ordnungsgemäß entsorgt. Die Polizei bittet Personen, welche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06104-69080 bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.

Offenbach am Main, 02.04.2023, Susanne Röhling, PvD

