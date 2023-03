Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Hinweisaufruf nach möglicher Nötigung im Straßenverkehr in der Schlossstraße

Koblenz (ots)

Die Polizei Koblenz benötigt die Hilfe von aufmerksamen Beobachtern.

Am letzten Donnerstag, dem 23.03.2023, kam es gegen 16.30 Uhr in der Schlossstraße (Fahrtrichtung Schängelcenter) nach dem derzeitigem Stand zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes AMG fuhr einem mit dem Fahrrad vorausfahrenden männlichen Verkehrsteilnehmer sehr nah auf (Abstand unter zwei Metern), hupte ihn mehrfach an, schrie ihm Beleidigungen zu und überholte ihn anschließend mit hoher Geschwindigkeit. Dem Fahrradfahrer ist glücklicherweise nichts zugestoßen.

Die Polizei Koblenz bittet nun unter Tel: 0261/103-2510 um Hinweise zu dem Vorfall sowie zu dem bislang noch unbekannten, offensichlich älteren Fahrradfahrer.

