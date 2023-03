POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin kollidiert mit Pkw und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Samstag, 09:00 Uhr, in eine Schule in der Hauptstraße in Karlsbad-Langensteinbach ein. Die Eindringlinge durchsuchten eine Schublade und hinterließen zahlreiche Spuren. Auch wurden Wände und eine Tafel mit Farbschmierereien versehen. An einer benachbarten Schule konnten ...

