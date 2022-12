POL-OS: Georgsmarienhütte: Opel-Händler geriet ins Visier von Autodieben - Polizei sucht Zeugen

Bissendorf (ots) - Am späten Samstagnachmittag ist ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hof Möllenpage" ins Visier von Unbekannten geraten. Zwischen 17.45 Uhr und 18.10 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Objekt und durchwühlten im Innern mehrere Schränke. Die Diebe nahmen schließlich Schmuck in vierstelliger Höhe an sich und flüchteten mit ihrer Beute vom Tatort. Die Polizei aus Melle bittet um ...

