Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Toilette aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zum wiederholten Male musste am Mittwoch festgestellt werden, dass Unbekannte sich an der öffentlichen Toilettenanlage auf dem Kahlaer Markt zu schaffen machten. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Metallkassette an einer Hausfassade auf, welche gegen Bezahlung den Zutritt zur Toilette gewährt. Aus der Kassette entwendeten die Langfinger sodann eine unbekannte Bargeldsumme. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell