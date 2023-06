LPI-J: Kurzer Moment der Abwesenheit reicht aus

Jena (ots) - Während eine Reinigungskraft am Mittwochabend die Toiletten in der Neuen Mitte reinigte, bediente sich ein Langfinger. Der Täter oder die Täterin begab sich zur Toilette oder verließ diese und entwendete ein Schlüsselbund. Der Schlüssel stak zu diesem Zeitpunkt an der Zugangstür. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

