Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendieb/ Schaufester beschädigt

Hemer (ots)

Ein 32-jähriger Hemeraner hat am Mittwochmorgen in gleich zwei Geschäften Ware gestohlen. Im zweiten Markt an der Elsa-Brandström-Straße fiel er auf, weil er Duschgel und Shampoo an sich nahm und einfach aus dem Geschäft ging, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter verfolgte den Mann und lotste die Polizei zu seinem Standort. Die durchsuchte den Mann, stellte ein Klappmesser sowie das Diebesgut sicher. Grillsoße, Kindermalfarben und eine weitere Shampoo-Flasche stammten aus einem weiteren Geschäft. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen.

Zwischen Freitagabend und Mittwochmittag wurde auf unbekannte Weise eine Schaufensterscheibe an der Ihmerter Straße beschädigt. (cris)

