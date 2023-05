Lüdenscheid (ots) - Am Dienstag wurden an der Straße Zum Stucken zwei Scheiben eines in einem Carport geparkten Passats eingeschlagen. Der Unbekannte durchsuchte den Wagen, zog eine Mappe aus der Tür, ließ diese jedoch auf dem Sitz liegen. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

