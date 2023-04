Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein vom Wochenende 21.04.2023 - 23.04.2023

Lahnstein (ots)

Lahnstein

Fahrzeugführer unter BTM-Einfluss

Am 22.04.2023, gegen 12 Uhr, wurde in Höhe des Salhofplatzes ein PKW im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Beim Fahrzeugführer wurden deutliche Anzeichen auf zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln (hier Cannabis) festgestellt. Neben der Anzeigenaufnahme wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und es wurde die Weiterfahrt untersagt.

Weiterer Fahrzeugführer unter BTM-Einfluss

Am 22.04.2023, gegen 17 Uhr, wurde in der Didierstraße ein LKW mit ausländischer Zulassung kontrolliert. Beim Fahrzeugführer wurden deutliche Anzeichen auf zeitnahen Konsum von Betäubungsmittel (hier Amphetamin) festgestellt sowie auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden. Neben der Anzeigenaufnahme wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und es wurde die Weiterfahrt untersagt.

Fahrradfahrer unter Alkohol-Einfluss

Am 22.04.2023, gegen 23:45 Uhr, wurde in der Schulstraße ein Radfahrer kontrolliert, der zuvor durch eine deutlich unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein vom Radfahrer vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Ihm wurde infolge eine Blutprobe entnommen, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Rad untersagt.

