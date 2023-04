Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Simmern (Freitag, 22.04.2023 - Sonntag, 23.04.2023)

Simmern (ots)

Verkehrsunfälle:

Am Freitagnachmittag kam es auf der B50 bei Argenthal zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach ersten Ermittlungen kam ein Fahrzeugführer, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, im Kurvenbereich ins Schleudern und prallte anschließend mehrfach gegen die Schutzplanke. Der Fahrer zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, dass Fahrzeug wurde beim Aufprall erheblich beschädigt. Der Schaden an dem neuwertigen Audi dürfte im höheren fünfstelligen Bereich liegen. Die Straßenmeisterei Simmern musste die Fahrbahn von Schmutz und auslaufenden Betriebsstoffen reinigen, der Verkehr konnte einspurig weiterlaufen.

Am Freitagabend kam es in der Ortslage Holzbach zu einer Verkehrsunfallflucht durch einen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer übersah im Ellerweg offensichtlich einen auf der Straße liegenden Stein. Der Fahrer stürzte nach dem Überfahren des Steines in einen Gartenzaun, stand auf und fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern einfach davon.

Trunkenheitsfahrten:

Am Samstagabend wurden bei einer Verkehrskontrolle eines Pkw-Fahrers in Rheinböllen drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren noch zusätzlich eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt.

Am frühen Sonntagmorgen konnte im Bereich Kastellaun ein Fahrzeugführer kontrolliert werden, welcher augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Einbruchdiebstahl:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Simmerner Straße in Ellern zu einem Einbruch in einen Schuppen. Unbekannte Täter entwendeten hierbei mehrere Arbeitsgeräte wie Heckenscheren, Motorsägen und weitere Werkzeugmaschinen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern (06761/921-0) richten.

