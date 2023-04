Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Körperverletzung

Bendorf REWE-Einkaufsmarkt (ots)

Bereits am Samstag, 15.04.2023, gegen 17.17 Uhr, kam es im Eingangsbereich des REWE-Einkaufsmarktes in Bendorf zu einer Körperverletzung. Ein unbekannter, männlicher Täter soll einem älteren Herren mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen und sich nach der Tat in Richtung Engerser Straße entfernt haben. Bereits zuvor soll es im Kassenbereich zu einem verbalen Disput gekommen sein. Beim Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann mittleren Alters mit schwarz-grauen Haaren und Vollbart, bekleidet mit blauer Jeanshose und blauer Jacke mit Kapuze, gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell