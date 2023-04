Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf zum Fund einer toten Katze in der Gemarkung Uhler

Koblenz (ots)

Die Polizeiinspektion führt seit einiger Zeit ein Ermittlungsverfahren zum öffentlichen Ablegen von mehreren zuvor getöteten Katzen. In der Regel erfolgen die Ablagen in der Verbandsgemeinde Kastellaun an öffentlichen Strassen. Am 02.04.2023 wurde erneut eine Katze auf einem parallel zur B 327 verlaufenden Teerweg in der Gemarkung Uhler samt Katzentoilettenbox abgelegt. Die Katze wies Bissverletzungen auf.

Wer kann Hinweise zum Ableger geben?

Polizeiinspektion Simmern, Tel. 06761 921-0

