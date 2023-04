Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizeiinspektion Lahnstein Freitag, 14.04.2023 - Sonntag, 16.04.2023 14:00 Uhr

Lahnstein (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 14.04.2023 in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und 15:30 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrer mit seinem Kraftfahrzeug einen parkenden PKW in der "Alte Heerstraße" Höhe Anwesen 117. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein unter 02621/913-0 oder pilahnstein@polizei.rlp.de zu melden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag, 15.04.2023 gegen 13:00 Uhr verletzte sich ein 56-jähriger Fahrradfahrer in der Von-Witzleben-Straße in Koblenz, als er einem vor ihm befindlichen Pkw auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der Fahrradfahrer, welcher vernünftigerweise einen Helm trug, kam zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Auf einem Kundenparkplatz "Am Rasenplatz" in Lahnstein beschädigte ein unbekannter Täter einen PKW, in dem er mittels spitzem Gegenstand den Lack zerkratzte. Die Beschädigung erstreckt sich über die komplette Beifahrerseite. Als Tatzeit kommt der Donnerstag, 13.04.2023 16:20 - 16:50 Uhr in Betracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein unter 02621/913-0 oder pilahnstein@polizei.rlp.de zu melden

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.04. - 16.04.2023) kontrollierten Beamte der Polizei Lahnstein gegen 01:45 Uhr auf der Lahnsteiner Höhe einen 40-jährigen niederländischen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von knapp 0,80 Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der niederländische Tourist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrer wurde nun eine entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell