POL-PDKO: Brand im Mehrfamilienhaus

Koblenz (ots) - Die Polizeiinspektion führt seit einiger Zeit ein Ermittlungsverfahren zum öffentlichen Ablegen von mehreren zuvor getöteten Katzen. In der Regel erfolgen die Ablagen in der Verbandsgemeinde Kastellaun an öffentlichen Strassen. Am 02.04.2023 wurde erneut eine Katze auf einem parallel zur B 327 verlaufenden Teerweg in der Gemarkung Uhler samt ...

mehr