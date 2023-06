Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Schlägen und Tritten malträtiert

Mehrere Zeugen berichteten am Mittwochnachmittag über eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Eichplatz. Ein augenscheinlich alkoholisierter Mann soll auf einen anderen Mann, welcher auf einer Bank sitzt, einschlagen. Laut einem Zeugen soll der Geschädigte auch teilweise bewusstlos gewesen sein, was den Aggressor nicht von weiteren Handlungen, neben den Schlägen auch Tritten und Würgen seines Gegenübers, abhielt. Die eingesetzten Beamten trafen die zwei Protagonisten sodann an. Der 40-jährige Geschädigte musste medizinisch versorgt werden. Der 39-jährige Täter erhielt, neben der fälligen Anzeige, einen Platzverweis. Da er diesen im weiteren Verlauf des Abends missachtete, erfolgte die Gewahrsamnahme. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Jena nunmehr Zeugen. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 03641 - 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

