LPI-J: Falsifikat in der Kasse

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein kurzer Moment der Abwesenheit reichte am Mittwochabend in Eisenberg aus, um einen 56-Jährigen seiner Brieftasche zu entledigen. Der Mann war mit einem Bekannten vor einer Lokalität in der Straße obere Donitzschkau zugegen. Hierzu saßen die Männer auf einer Mauer. Der 56-Jährige legte seine Brieftasche neben sich ab. Nachdem beide kurz die Toilette besuchten, stellten sie bei der ...

mehr