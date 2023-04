Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall

Bad Gandersheim (ots)

Dannhausen, B 64, dortiger Dannhäuser Berg, 30.04.2023, 12:15 Uhr Zur genannten Zeit ist eine 39-jährige aus Leer mit ihrem Pkw Peugeot die B 64 aus Bad Gandersheim kommend in Richtung Seesen gefahren. Am Dannhäuser Berg, in Höhe des dortigen Parkplatzes, musste die 39-jährige verkehrsbedingt halten. Ein mit seinem Wohnmobil der Marke Ford dahinter befindlicher 20-jähriger aus Wiesbaden erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 39-jährigen auf. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von insgesamt ca. 8.000 Euro. (bas)

