Frankfurt (ots) - (lo) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf der Bundesautobahn 3 in Richtung Köln, in Höhe des Autobahnkreuzes Offenbach / Frankfurt Süd zu einem Auffahrunfall. Infolgedessen fuhren weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle. Ein Kleinwagen fing Feuer. Eine Person erlitt tödliche Verletzungen, fünf weitere Personen wurden zum Teil schwer ...

