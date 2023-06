Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hückeswagen (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch (13./14. Juni) touchierte ein Unbekannter in Hückeswagen-Wiehagen einen weißen Fiat 500. An der hinteren rechten Fahrzeugseite des Fiats entstand ein deutlicher Schaden mit schwarzen und roten Farbspuren. Anschließend entfernte sich die Person vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fiat parkte zwischen 14.50 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwochmorgen längs zur Fahrbahn auf der Straße Grafe-Arnold-Platz. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell