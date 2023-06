Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Marienheide (ots)

Am Dienstag (13. Juni) kam es auf der B256/Wipperfürther Straße in Schmitzwipper zu einem Auffahrunfall bei dem eine 26-jährige Wipperfürtherin und eine 42-jährige Wipperfürtherin schwere Verletzungen davontrugen. Um 19.39 Uhr fuhr die 57-jährige in ihrem Peugeot 207 auf der B256 aus Wipperfürth kommend in Richtung Marienheide. Als sie abbremste, um auf den Abzweig zur Seehausstraße einzubiegen fuhr die 26-Jährige mit ihrem W Polo auf den vorausfahrenden Wagen auf. Die 57-Jährige kam mit leichten Verletzungen, ihre 42-jährige Beifahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 26-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Ein Wagen war nicht mehr fahrbereit.

