Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorraddiebstahl bei Ermittlungen zu Taschendiebstahl aufgedeckt

Engelskirchen; Marienheide (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (12. Juni) eine Handtasche aus einem geparkten Auto gestohlen. Der Wagen parkte zur Tatzeit zwischen 11.55 Uhr und 12.30 Uhr auf einem Hinterhofparkplatz an der Hauptstraße in Marienheide. Wie auf den Aufzeichnungen einer Videoüberwachungskamera zu sehen ist, entwendete der Mann die schwarze Umhängetasche aus dem Auto und flüchtete anschließend auf einem Motorrad. Der Tatverdächtige war etwa 35 bis 45 Jahre alt und circa 175 cm bis 190 cm groß. Er trug weiße Sneaker, eine grüne Tarnhose, einen schwarzen Pullover, eine grüne Tarnjacke sowie einen schwarzen Motorradhelm. Anhand des Kennzeichens an dem Motorrad suchten Polizeibeamte den Halter des Motorrades auf. Der fiel aus allen Wolken. Bei dem Halter handelte es sich offensichtlich nicht um den Tatverdächtigen. Es stellte sich heraus, dass das Motorrad, eine weiße BMW R80 mit dem Kennzeichen GM-FB5, gestohlen worden war. Die BMW war zur Zeit des Diebstahls zwischen 7.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Ohler Straße in Engelskirchen-Ründeroth abgestellt gewesen Hinweise zu den Diebstählen oder dem Tatverdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 0226181990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell