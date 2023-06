Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher blieben ohne Beute

Wipperfürth (ots)

Unbekannte haben am Wochenende das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Rosenstraße aufgehebelt. Zwischen 22:20 Uhr am Freitag und 8:45 Uhr am Samstag (10. Juni) stiegen die Täter in das Haus in Wipperfürth-Ohl ein. Dort öffneten sie mehrere Türen, machten allerdings nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

