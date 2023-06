Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer verlor in Kurve die Kontrolle

Wipperfürth (ots)

Auf der K18 in Wipperfürth-Thier hat sich am Sonntag (11. Juni) ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Der 28-jährige Mann aus Solingen fuhr um 14 Uhr mit seiner schwarzen Honda hinter zwei befreundeten Motorradfahrern aus Richtung Hartegasse kommend auf der K18 in Richtung L129. In einer scharfen Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er die Leitplanke und stürzte. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. An seinem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Die Maschine war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

