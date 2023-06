POL-GM: Felgen von BMW gestohlen

Gummersbach (ots) - Aus einer Gartenhütte auf der Ösinghausener Straße haben Kriminelle einen Wackerstampfer gestohlen. Im Zeitraum zwischen Freitag (9. Juni, 21 Uhr) und Samstag (10. Juni, 11.30 Uhr) hebelten die Täter die Tür auf und gelangten so in das Gartenhaus. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Kathrin Popanda ...

