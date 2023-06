POL-UN: Kamen - Zeugen nach Diebstahl eines Alfa Romeo gesucht

Werne (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in die Marga-Spiegel-Sekundarschule in Werne hat die Polizei in der Nacht zu Montag (05.06.) einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Ein Zeuge beobachtete gegen 0.20 Uhr eine männliche Person mit einer Taschenlampe, die über den Zaun des Geländes an der Bahnhofstraße stieg. Anschließend hörte der Zeuge das ...

mehr