Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Spezialeinsatzkräfte haben in einer Gefährdungslage Wohnung in Holzwickede gestürmt.

Holzwickede (ots)

Nach einem Notruf (03.06.2023, 02.05 Uhr) bei der Polizei Unna, indem der Einsatz einer Schusswaffe angedroht wurde, haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW eine Wohnung in der Hamburger Allee in Holzwickede geöffnet und überprüft. Zu diesem Zeitpunkt stand ein möglicher Personenkreis innerhalb der Wohnung und Art und Umfang der Bewaffnung nicht fest. In der Wohnung wurden 3 männliche Personen unverletzt angetroffen, die zur Polizeiwache nach Unna gebracht wurden. Unter ihnen war auch der 34-jährige deutsche Anschlussinhaber, von dem der Notruf ausgegangen war. Bei Durchsuchungsmaßnahmen wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Gegen den tatverdächtigen Unnaer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Um 06.30 Uhr wurden verkehrsbedingte Maßnahmen im betroffenen Bereich aufgehoben. Die Ermittlungen in dem Sachverhalt dauern an.

