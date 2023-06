Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch in Schule vorläufig festgenommen

Werne (ots)

Nach einem versuchten Einbruch in die Marga-Spiegel-Sekundarschule in Werne hat die Polizei in der Nacht zu Montag (05.06.) einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Ein Zeuge beobachtete gegen 0.20 Uhr eine männliche Person mit einer Taschenlampe, die über den Zaun des Geländes an der Bahnhofstraße stieg. Anschließend hörte der Zeuge das Geräusch von splitterndem Glas. Während der Anfahrt zum Einsatzort hielt der Zeuge die Leitstelle auf dem Laufenden, wo sich der Tatverdächtige gerade befindet.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung traf eine Streifenwagenbesatzung den Beschuldigten auf dem Parkplatz vor dem Gebäude an. Dieser führte einen Hammer und Taschenlampen mit sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der 35-jährige deutsche Staatsbürger aus Werne wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.

Einsatzkräfte stellten an der Schule ein eingeschlagenes Fenster fest. Zur Sicherung der Einbruchstelle wurde das Ordnungsamt der Stadt Werne in Kenntnis gesetzt.

Mangels Haftgründen wurde der Beschuldigte nach Einleitung eines Strafverfahrens im Laufe des Morgens entlassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen ihn dauern an.

