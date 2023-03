POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Karlsruhe (ots) - Bei der Demontage eines Gerüstteils an einem Rohbau in der Carl-Metz-Straße in Karlsruhe stürzte am Montagvormittag ein Arbeiter in die Tiefe und erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich ein 52-jähriger Arbeiter gegen 09.40 Uhr auf einer sogenannten Faltbühne in ca. 22 Meter Höhe. Aus noch ungeklärter ...

mehr