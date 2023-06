POL-GM: Bargeld bei Einbruch in Firma gestohlen

Bergneustadt (ots) - Am Mittwoch (7. Juni) sind in einem Lebensmittelmarkt an der Kölner Straße eine 70-Jährige und eine 74-Jährige Bergneustädterin Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorinnen kauften zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr in dem Markt in der Nähe des Bowlingcenters ein. Die 70-Jährige hatte ihre Geldbörse in ihrem Rucksack verstaut. Später stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Der 74-Jährigen entwendeten die Diebe die Geldbörse ...

