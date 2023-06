Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Taschendiebe unterwegs

Bergneustadt (ots)

Am Mittwoch (7. Juni) sind in einem Lebensmittelmarkt an der Kölner Straße eine 70-Jährige und eine 74-Jährige Bergneustädterin Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorinnen kauften zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr in dem Markt in der Nähe des Bowlingcenters ein. Die 70-Jährige hatte ihre Geldbörse in ihrem Rucksack verstaut. Später stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Der 74-Jährigen entwendeten die Diebe die Geldbörse aus ihrer Westentasche. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Die Polizei rät, Geldbörsen und Handys in Innentaschen der Kleidung zu verstauen. Diese sind im besten Fall mit einem Reißverschluss gesichert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell