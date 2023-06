Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Einbruch in Grundschule gesucht

Lindlar (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (7. Juni, 15.15 Uhr) und Donnerstag (8. Juni, 10.30 Uhr) brachen Unbekannte in eine Grundschule in der Straße "Altenrather Feld" ein. Um in die Schule zu gelangen, brachen die Täter eine Tür zum Untergeschoss der Schule auf. Anschließend durchwühlten sie zahlreiche Räume und hebelten Türen und Schränke auf. Sie entkamen mit einem Tresor. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell