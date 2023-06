Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Unfallstelle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Audi R8 soll am Freitag (09.06.2023) in der Talstraße einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend geflüchtet sein. Der Audi war gegen 11.15 Uhr in der Talstraße in Richtung Gaisburger Brücke unterwegs und kam ersten Ermittlungen zufolge auf Höhe der Bushaltestelle Tal-/Landhausstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß er mit einem VW sowie einem Honda zusammen, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum Fahrer des Audis machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell