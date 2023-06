POL-S: Streifenwagen beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw kollidierte am Mittwochnachmittag (07.06.2023) in der Heilbronner Straße mit einem Opel einer 24-Jährigen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die 24-Jährige befuhr gegen 16.15 Uhr den rechten von zwei Geradeausstreifen in stadtauswärtige Richtung, als der unbekannte Lkw, der in dieselbe Richtung auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, ...

