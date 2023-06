Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkw kollidierte am Mittwochnachmittag (07.06.2023) in der Heilbronner Straße mit einem Opel einer 24-Jährigen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Die 24-Jährige befuhr gegen 16.15 Uhr den rechten von zwei Geradeausstreifen in stadtauswärtige Richtung, als der unbekannte Lkw, der in dieselbe Richtung auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, kurz vor der Mönchstraße nach rechts ausscherte und den Opel Adam der jungen Frau streifte. Der Fahrer hielt für einen Moment an und fuhr kurz darauf weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf zirka Zehntausend Euro. Bei dem flüchtigen Lkw handelte es ich offenbar um ein dunkelgraues Baustellenfahrzeug mit einem geschlossenen Aufbau, mutmaßlich ein Betonmischer. Zum Fahrzeugführer ist nichts bekannt. Zeugen, insbesondere ein Ersthelfer, der die 24-Jährige auf den kurz anhaltenden Lkw aufmerksam machte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

