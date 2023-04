Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mit Vollgas unterwegs

Oberhausen (ots)

Am Montag (24.04.) gegen 10:00 Uhr am Vormittag hatte ein Mercedes-Fahrer es besonders eilig. Mit 70 km/h war er auf der Brücktorstraße unterwegs. In dem betreffenden Teilabschnitt geht die Straße unmittelbar nach einer Linkskurve als Einbahnstraße mit einem linksseitig angelegten Fahrradverkehr (für die Gegenrichtung) weiter. Da sich im Umfeld Schulen befinden, sollten gerade an dieser Stelle die 30 km/h eingehalten werden. Der Fahrer wird sich in Zukunft hoffentlich daran erinnern. Er muss mit einem Bußgeld von 260 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Und noch ein Temposünder wurde von der Polizei erwischt: Zweiradfahrer verlassen sich oftmals darauf, dass sie bei einer Radarmessung aufgrund der fehlenden vorderen Kennzeichen nicht zur Kasse gebeten werden können. In diesem Fall konnte jedoch das hintere Kennzeichen eines Kleinkraftrades durch die Mitarbeiter der Polizei im ESO-Wagen abgelesen werden. Die Fahrzeugführerin muss deshalb wegen überhöhter Geschwindigkeit mit einem Verwarngeld von 30 Euro rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell