POL-OB: Geschwindigkeitsmessstellen in Oberhausen

Oberhausen (ots) - Gestern am 17.04.2023 betraten zwei unbekannte männliche Personen gegen 11:00 Uhr ein Juwelier-Geschäft an der Helmholtzstraße in Oberhausen Stadtmitte. Ein Angestellter (43 Jahre alt) wurde angegriffen und geschlagen, dabei verletzte er sich leicht. Anschließend konnte er sich jedoch befreien und die Täter flüchteten ohne Beute zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Beschreibung: Beide männlich, ...

mehr