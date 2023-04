Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Versuchter Raub auf Juweliergeschäft

Oberhausen (ots)

Gestern am 17.04.2023 betraten zwei unbekannte männliche Personen gegen 11:00 Uhr ein Juwelier-Geschäft an der Helmholtzstraße in Oberhausen Stadtmitte. Ein Angestellter (43 Jahre alt) wurde angegriffen und geschlagen, dabei verletzte er sich leicht. Anschließend konnte er sich jedoch befreien und die Täter flüchteten ohne Beute zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof.

Beschreibung:

Beide männlich, augenscheinlich arabischer Herkunft, 1,80 - 1,90 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, dunkle Haare. Die erste Person trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans, ein schwarzes Cap über die lockigen Haare und helle Sneaker. Die zweite Person trug eine helle, beigefarbene Jacke.

Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall oder den beiden Männern machen können, melden sich bitte unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell