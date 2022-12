POL-FR: Bad Säckingen: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Freiburg (ots) - Ein 13-jähriger Junge auf einem Fahrrad ist am Donnerstagmittag, 08.12.2022, in Ühlingen mit einem Auto kollidiert. Gegen 15:00 Uhr war er an der Kreuzung Gewerbestraße/Kirchwiesen von einem Verbindungsweg nach links in die Straße eingefahren. Hierbei schnitt er den Einmündungsbereich und ...

mehr