Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230530 - 00632 Frankfurt - Westend: Raub einer hochwertigen Armbanduhr

Frankfurt (ots)

(th) Am Montagabend (29. Mai 2023) kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Raub einer hochwertigen Armbanduhr. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die beiden Täter konnten flüchten.

Gegen 18:00 Uhr war der 42 Jahre alte Geschädigte in Begriff das Tor zu seiner Wohnanschrift in der Liebigstraße aufzuschließen, als ein Unbekannter von hinten an ihn herantrat, und ihm die Armbanduhr, eine Patek Phillipe "Nautilus" im Wert von ca. 70.000 Euro, vom Handgelenk riss. Bei dem Versuch sich zu wehren, erlitt der Geschädigte eine leichte Verletzung am Arm. Der Täter entfernte sich und stieg auf einen abgesetzt wartenden Motorroller, eine Vespa, welcher von seinem Komplizen gesteuert wurde. Beide flüchteten in Richtung Bockenheimer Landstraße.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, dunkler Teint, 3-Tage-Bart, bekleidet mit einer grauen Kopfbedeckung, einem dunklen T-Shirt und einer Jeans.

Täter 2 (Fahrer): männlich, ca. 40 Jahre alt, helle Hautfarbe, trug einen Motorradhelm mit offenem Visier und eine dunkelblaue Motorradweste.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Fachdienststelle unter der Telefonnummer 069 / 755 - 51499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell