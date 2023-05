POL-F: 230530 - 0631 Frankfurt-Bornheim: Männer schlagen auf Parkautomaten ein

Frankfurt (ots) - (lo) Gestern in den frühen Morgenstunden (29. Mai 2023) kam es in der Taunusstraße zu einem versuchten Raub. Die Polizei nahm hierbei den Täter fest. Gegen 07:15 Uhr lief ein Mann auf den 36-jährigen Geschädigten zu und versuchte erfolglos, ihm die Bauchtasche zu entreißen. Der Frankfurter lief auf die andere Straßenseite und wähnte sich in Sicherheit, was den Täter jedoch nicht davon abhielt, ...

