POL-F: 230530 - 0630 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Versuchter Raub

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern in den frühen Morgenstunden (29. Mai 2023) kam es in der Taunusstraße zu einem versuchten Raub. Die Polizei nahm hierbei den Täter fest.

Gegen 07:15 Uhr lief ein Mann auf den 36-jährigen Geschädigten zu und versuchte erfolglos, ihm die Bauchtasche zu entreißen. Der Frankfurter lief auf die andere Straßenseite und wähnte sich in Sicherheit, was den Täter jedoch nicht davon abhielt, eine Glasflasche zu nehmen, diese an einer Hauswand zu zerbrechen und den Geschädigten von hinten anzugreifen.

Anschließend flüchtete er in Richtung Kaiserstraße und warf die Flasche in einen Mülleimer.

Nach Verständigung und Eintreffen der Polizei konnte der mutmaßliche Täter im Nahbereich festgenommen werden.

Der Geschädigte kam mit Schnittverletzungen im Rückenbereich in ein umliegendes Krankenhaus. Der 32-jährige Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Raubes und der gefährlichen Körperverletzung verantworten.

