POL-GM: Einbruch in Pferdestall - Einbrecher reisten gleich zweimal an

Wipperfürth (ots) - Unbekannte haben am Wochenende das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Rosenstraße aufgehebelt. Zwischen 22:20 Uhr am Freitag und 8:45 Uhr am Samstag (10. Juni) stiegen die Täter in das Haus in Wipperfürth-Ohl ein. Dort öffneten sie mehrere Türen, machten allerdings nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die ...

mehr