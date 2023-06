Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Landrat begrüßt neue Ansprechpartner der Polizei

Oberbergischer Kreis (ots)

Mit Markus Klein, Nick Schiffarth und Thomas Knuth sind seit einigen Wochen drei neue Bezirksdienstbeamte der Polizei in Denklingen, Engelskirchen und Waldbröl im Einsatz.

Die Bezirksdienstbeamten stehen den Bürgerinnen und Bürgern als feste Ansprechpartner zur Verfügung, die bei Problemen oder sonstigen Anliegen oftmals zu einer schnellen Lösung beitragen können. Hierbei hilft auch der direkte Kontakt mit den jeweiligen Kommunen und die intensive Zusammenarbeit mit den jeweiligen Ordnungsämtern.

Der neue Bezirksdienstbeamte in Reichshof-Denklingen heißt Markus Klein. Der 49-jährige Polizeioberkommissar ist der Nachfolger von Ralf Marenbach, der sich vor kurzem in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. Mit seiner Familie lebt er in Windeck und hat damit nur 13 km bis zum Rathaus Denklingen, in dem auch sein Büro zu finden ist. Markus Klein kennt sich in Reichshof sehr gut aus, denn hier hat er viele Jahre im Streifendienst zugebracht. Seine Ausbildung hat er 1994 begonnen und nach einigen Jahren im Polizeipräsidium Bonn, wechselte er 1998 nach Waldbröl. Dort ist er bis 2020 Streife gefahren. In den vergangenen knapp drei Jahren war er als Bezirksbeamter in Wiehl tätig und hat nun sehr gerne die Nachfolge von Ralf Marenbach als Bezirksbeamter in Denklingen angetreten. Privat hält sich Klein gerne mit Fahrradfahren und Bergwandern fit und spielt gelegentlich Fußball in der Alte-Herren-Mannschaft in Waldbröl.

Der neue Bezirksdienstbeamte in Engelskirchen heißt Nick Schiffarth. Der 47-Jährige ist der Nachfolger von Martin Reiß, der sich vor kurzem in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. Nick Schiffarth hat seine Polizeiausbildung 1997 begonnen. Nach einigen Jahren im Polizeipräsidium Essen wechselte er 2004 in den Oberbergischen Kreis. Hier war er zunächst zwei Jahre in Wipperfürth und anschließend in Gummersbach im Streifendienst unterwegs. Als Vater von zwei erwachsenen Kindern lebt er in Oberwiehl und hält sich gern mit Tennisspielen fit. Die Arbeit als Bezirksbeamter ist nun eine neue Herausforderung, auf die er sich nun besonders freut. Zusammen mit seinem Kollegen Jörg Müller ist er nun Ansprechpartner für die kleinen und großen Anliegen der Menschen in Engelskirchen.

Der neue Bezirksdienstbeamte in Waldbröl heißt Thomas Knuth. Der 52-jährige Polizeihauptkommissar hat seine Ausbildung 1994 begonnen. Nach einigen Jahren im Polizeipräsidium Bonn und der Autobahnpolizei Köln wechselte er 1998 in den Oberbergischen Kreis. Hier war er zunächst kurz in Gummersbach und dann viele Jahre in Waldbröl im Streifendienst tätig. 2016 verstärkte er zunächst das oberbergische Unfallaufnahmeteam und war später als Sachbearbeiter im Verkehrskommissariat Gummersbach tätig. Nun wechselt er wieder auf die Straße und freut sich darauf, zusammen mit seinem Kollegen Carsten Eckey Ansprechpartner für alle Belange in Waldbröl zu sein. Privat ist Thomas Knuth gerne mit seinem Hund in der Natur unterwegs und verbringt Zeit mit seiner Familie und seinen drei Kindern.

Bezirksdienst Waldbröl:

Brölbahnstraße 17a, 51545 Waldbröl 02261 8199-530 0174 6597644 (Thomas Knuth) 0174 6844390 (Carsten Eckey) Sprechzeiten nach Vereinbarung https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/ihre-polizei-in-waldbroel

Bezirksdienst Engelskirchen:

Engelsplatz 4, 51766 Engelskirchen 02263 901271 (Nick Schiffarth) 0174 6895673 (Jörg Müller) Sprechzeiten: Montag 10-11 Uhr und Donnerstag 16-17 Uhr sowie nach Vereinbarung https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/ihre-polizei-in-engelskirchen

Bezirksdienst Denklingen:

Hauptstraße 12, 51580 Reichshof 02296 991261 0174 6914509 Sprechzeiten nach Vereinbarung https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/ihre-polizei-in-reichshof

