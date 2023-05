Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Tatverdächtiger nach Sprung aus Fenster doch verletzt - Staatsanwaltschaft Mainz stuft Delikt als Geiselnahme ein

Mainz (ots)

Der 31-jährige Tatverdächtige der gestrigen Bedrohungslage in Nierstein erlitt bei seiner Flucht doch Verletzungen und befindet sich in stationärer Behandlung.

Nachdem es am gestrigen Dienstag in Nierstein zu einer mehrstündigen Bedrohungslage zum Nachteil eines Jugendlichen in einem Mehrfamilienhaus kam, flüchtete der Tatverdächtige durch einen Sprung aus dem Fenster einer im ersten Obergeschoss liegenden Wohnung auf eine Rasenfläche. Offensichtlich zog er sich dabei Verletzungen zu, die bei weiteren Untersuchungen festgestellt wurden und noch in der Nacht behandelt werden mussten. Der Tatverdächtige befindet sich in stationärer Behandlung und wird seitdem durch die Polizei bewacht. Eine Vernehmung konnte bisher aufgrund medizinischer Erfordernisse nicht durchgeführt werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Mainz erfolgte nach dem derzeitigen Ermittlungsstand eine deliktische Einordnung als Geiselnahme. Die Ermittlungen werden im Auftrag der StA Mainz durch die Kriminaldirektion Mainz geführt.

Der 14-jährige Jugendliche befindet sich in der Obhut seiner Eltern. Die Opferberatungsstelle des Polizeipräsidium Mainz steht allen Personen, die unter dem Eindruck der Geschehnisse stehen, bei Bedarf für Beratungen zur Verfügung.

