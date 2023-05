Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nierstein - Mann mit Messer verschanzt sich in Wohnung

Nierstein (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen gegen 07:00 Uhr wurde in Nierstein ein Mann mit einem Messer gesichtet. Zu Gefährdungen oder Verletzungen von Personen ist es dabei nicht gekommen. Als die Polizei in Nierstein eintraf, begab sich der 31-jährige Oppenheimer in die Wohnung eines Familienangehörigen. Die Wohnung befindet sich in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus. Aufgrund der unklaren Situation wurde der Bereich um diese Wohnung durch die Polizei abgesperrt. Die Absperrmaßnahmen führten zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei hatte kurze Zeit später Kenntnis darüber, dass sich in der Wohnung ein weiterer Familienangehöriger befand. Hierbei handelt es sich um den 14-jährigen Neffen des Verantwortlichen. Eine Gefährdung des Jugendlichen durch den 31-Jährigen konnte nicht ausgeschlossen werden. Daher wurden spezialisierte Kräfte vor Ort eingesetzt, die sich seitdem im kommunikativen Austausch mit dem Verantwortlichen befinden. Nach polizeilichen Kenntnisstand befindet sich der 31-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Zum Schutz des 14-Jährigen und um eine Gefährdung für weitere Beteiligte auszuschließen, geht die Polizei weiterhin mit Bedacht vor. Die Einsatzmaßnahmen dauern an.

