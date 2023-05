Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Region Mainz - Mehrere Motorrad-Unfälle am Christi Himmelfahrt Wochenende

Region Mainz (ots)

Das gute Wetter am verlängerten Wochenende lockte viele Motorradfahrer auf die Straßen. Hierbei kam es in der Region um Mainz zu insgesamt sieben Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Krafträdern. Bei zwei dieser Unfälle wurden Verkehrsteilnehmer schwer verletzt und in einem Fall kam ein Motorradfahrer ums Leben.

Die Unfälle mit Schwerverletzten geschahen zum einen auf der L108 in Hüffelsheim und zum anderen auf der B47 in Albisheim (Pfrimm). Der tödliche Unfall ereignete sich, wie bereits am 20.05.2023 berichtet, auf der B9 bei Bingen.

Motorradfahrende sind im Straßenverkehr besonders gefährdet, da sie bei Unfällen ein deutlich höheres Verletzungsrisiko haben. Insbesondere zu Saisonbeginn steigt die Zahl der Motorradfahrer im Straßenverkehr. Daher muss das Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmer geschärft werden.

Aufgrund ihrer schmalen Silhouette werden Krafträder bei schlechten Sichtverhältnissen häufig übersehen. Es besteht die Möglichkeit auch an den Motorrädern oder Helmen reflektierende Aufkleber anzubringen, um besser gesehen zu werden. An Kreuzungen und Einmündungen kommt es besonders häufig zu Unfällen mit Motorradfahrenden. Bikerinnen und Biker sollten sich Kreuzungen deshalb defensiv nähern und im besten Fall Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern suchen. Wenn unklar ist, ob die andere Person die Vorfahrt tatsächlich gewährt, sollte man besser auf das Vorfahrtsrecht verzichten. Mögliche Unfallursachen sind vielfältig und sicherlich nicht ausnahmslos bei den Motorradfahrerinnen oder -fahrern zu suchen. Daher sollten alle Verkehrsteilnehmer grundsätzlich vorausschauend, mit angepasster Geschwindigkeit und nicht unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln fahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell