POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Ein 18-jähriger Dortmunder ist am Freitagabend (4. November) an der Robert-Koch-Straße beraubt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 23 Uhr hielt sich der Dortmunder in der Nähe einer Schule auf, als vier unbekannte Männer auf ihn zukamen. Unvermittelt griff eine Person aus der Gruppe in seine Handtasche. Als der Dortmunder die Hand des Täters aus der Tasche nahm, schlug er ihm ins Gesicht. So gelang es ihm, aus der Tasche das Portemonnaie und Kopfhörer des 18-Jährigen an sich zu reißen. Die vierköpfige Gruppe flüchtete anschließend in östliche Richtung.

Der Dortmunder beschreibt die Täter wie folgt: Alle zwischen 15 und 17 Jahre alt, drei von ihnen trugen eine schwarze Jogginghose, einer von ihnen eine weiße Hose. Weiterhin trug einer der Männer ein rotes Oberteil. Ein weiterer war mit einer Winterjacke mit Fellkragen bekleidet. Bei den Haaren kann der Geschädigte lediglich angeben, dass einer die Haare nach hinten gekämmt (gegelt) trug und ein weiterer zu einem Männerdutt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat oder verdächtige Personen im Umfeld beobachtet haben. Hinweise gehen bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

