Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Bränden in Wiehl - Zwei Tatverdächtige ermittelt

Wiehl (ots)

Nach mehreren Bränden in Wiehl konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Bei den Beschuldigten handelt sich um zwei 16-Jährige aus Wiehl und Reichshof. Zwischen Ende April und Ende Mai wurden in Wiehl unter anderem mehrfach Mülltonnen in Brand gesetzt. Zuletzt brannte es am Samstag (3. Juni) in der Blumenfeldstraße. Ermittlungen und Hinweise führten zu den zwei Tatverdächtigen. Am Freitagmorgen (9. Juni) vollstreckten Kriminalbeamte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln Durchsuchungsbeschlüsse. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Beschuldigten wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

